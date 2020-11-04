Во Львове для больных коронавирусом появятся новые места [ Редактировать ]
Во Львове власть готовится разворачивать сотни новых мест для пациентов с коронавирусом в местных больницах. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
Для зараженных уже определено 920 койкомест.
Дополнительные места для пациентов с коронавирусом планируют развернуть:
- в больнице скорой помощи на ул. Миколайчука (350 коек),
- в 1-вой городской больнице на ул. Ужгородской (80 коек),
- в 8-мой городской больнице на ул. Навроцкого (60 коек),
- еще 80 коек определили в 5-той городской больнице на ул. Коновальца,
- 40 коек есть в 4-той больнице на улице Свенцицкого.
По состоянию на сегодня 560 коек заняты – там лечатся больные пневмонией, с подозрением на коронавирус и больные COVID. В течение двух последних недель видим тенденцию к увеличению поступления пациентов, нуждающихся в госпитализации, поэтому количество койкомест мы стараемся увеличивать.
Также сообщается, что в больницах Львова насчитывается более 160 кислородных концентраторов, и в течение нескольких недель больницы получат еще более 200 таких аппаратов.
Ранее сообщалось, что Украина начала применять тесты на COVID-19 отечественного производства.
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