Верховная Рада не поддержала проект закона о переносе сроков введения регистраторов расчетных операций (РРО) для малого бизнеса на 1 января 2022 года. Срочно поданный в парламент документ, которого добивались от спикера активисты движения SaveФОП, 4 ноября 2020 года не набрал достаточного количества голосов. Об этом пишет "КП в Украине".

За проект закона Украины №4313 "О внесении изменений в раздел XX Налогового кодекса Украины и других законодательных актов о переносе сроков вступления в силу норм относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг" проголосовали 212 депутатов из 226 необходимых для принятия документа голосов.

Таким образом, с 1 января 2021 года, в силу вступит закон о введении электронного чека, принятый 20 сентября текущего года, обязывающий физических лиц-предпринимателей использовать в хозяйственной деятельности РРО.

Как сообщали СМИ, во вторник 3 ноября 2020 года, общественное движение SaveФОП, объединяющее предпринимателей некоторых видов деятельности, которым крайне невыгодно работать с электронным чеком, провели массовый митинг у стен Верховной Рады, требуя отменить закон о введении РРО. Их оппонентами стали представители ассоциаций малого бизнеса, которые на своей акции требовали от Верховной Рады создать одинаковые условия для всех легальных предпринимателей и не отменять начатую реформу детенизации.

Они поддержали введение РРО, заявляя, что честному бизнесу электронный чек ни в коем случае не повредит.

В этот день, спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что провел консультации со всеми фракциями и народные депутаты единогласно поддерживают решение перенести сроки введения РРО для малого бизнеса на 1 год. Однако, к большому разочарованию представителей SaveФОП на следующий день Рада не поддержала законопроект, обрекающий госбюджет еще один год недополучать многомиллионные поступления, содействующий дальнейшему процветанию в Украине контрабанды, схемам уклонения от налогообложения большого бизнеса путем отмывания теневых финансовых потоклв через плательщиков единого налога.

По словам инициатора законодательных инициатив фискализации розничной торговли и рисковых видов предпринимательской деятельности, главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, законы экономики не терпят популизма. Рано или поздно Украина внедрит опыт цивилизованных стран, в которых бизнес живет по прозрачным, единым для всех правилам, выполнение которых жестко контролирует государство.

"Даже если бы депутаты проголосовали за отсрочку введения РРО, практика электронного чека в любом случае была бы неотвратима. Это – нормальная, европейская модель, которая не ущемляет, а лишь создает стимулы для развития честного предпринимательства, позволяет государству вывести из тени многомиллиардные финансовые потоки нечистоплотного бизнеса и, наконец, установить действенный контроль за нарушениями таможенного и налогового законодательства", - сказал, комментируя ситуацию, Гетманцев.