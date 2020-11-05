Війна у Нагірному Карабаху: армія Азербайджану захопила сім населених пунктів [ Редактировать ]
Армія Азербайджану взяла під контроль іще сім населених пунктів у Нагірному Карабасі. Про це повідомив азербайджанський президент Ільхам Алієв.
У вірменському Міноборони цю інформацію не підтвердили, натомість заявили, що їхня армія успішно стримує наступ противника та знищує ворожу техніку.
Раніше Алієв заявив, що його країна припинить бойові дії в регіоні, якщо Вірменія виведе звідти свої війська.
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