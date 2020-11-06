На Закарпатті зафіксували найбільшу кількість хворих на СOVID-19 та найвищу смертність від початку епідемії - за минулу добу коронавірусну інфекцію виявили в 379 людей, десятеро померли. Лікарні - переповнені, а жителі влаштовують акції протесту.

Ще на початку жовтня в цьому приміщенні Наталія мала кав'ярню. Працювали понад два роки. Однак із запровадженням карантину бізнес поступово занепадав. Спочатку довелося звільнити працівників, а згодом і зовсім - закрити заклад.

Наталія Боднар, жителька Ужгорода:

Оскільки ми не маємо можливості платити оренду, податки за недіючий бізнес.Орендодавець не знизив плату, ми платити у повному обсязі протягом всього карантину. Малий бізнес на цьому і загине.

Нині в приміщення в'їжджають нові орендарі. А дівчина, разом з іншими підприємцями Ужгорода, прийшла мітинг під стіни обласної адміністрації.

Роботу бізнесу, роботу бізнесу!

Від початку тижня Ужгород у "червоній" зоні. Тут не їздить громадський транспорт, а ресторани та кафе продають їжу тільки "із собою". Підприємцям такі умови роботи не до вподоби. Кажуть - уряд не створив належної підтримки малого бізнесу в час пандемії.

Юрій Мишко, приватний підприємець:

Карантин вже 9 місяців і влада за цей час практично нічого не зробила. За цей період збільшилися практично всі платежі.

А це вже обласна лікарня Закарпаття. Медики вирушають на ранковий обхід у ковідне відділення.

Ми зараз знаходимося у відділенні реанімації, бачите 6 місць всі зайняті. Хворі важкі, знаходяться на кисневій терапії.

Лікарі наголошують - ситуація із коронавірусом в області критична. Тому вони проти пом'якшень карантину. До прикладу, в обласній лікарні - 80 місць, а хворих - уже 85.

Оксана Цімбота, завідувачка ковідного відділення Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака:

Останній тиждень відбувається щось неймовірне в тому плані, що скільки хворих виписуємо вже. Стають люди в чергу.

Медики працюють вахтовим методом. Цілий тиждень із будівлі не виходять: тут живуть, харчуються й дбають про хворих. Чи не щодня і серед них хтось підхоплює недугу. Вже понад тиждень тут лікується працівниця приймального відділення.

Марія, пацієнтка Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака:

Ви знаєте, майже більше всього постраждало приймальне відділення. в один день ми троє зразу. І що хочу казати, люди стережіть себе, боріться за себе, не шльондрайте по городу.

Щодоби кількість інфікованих тільки зростає. Високі й показники смертності. В уряді ж розглядають запровадження "карантину вихідного дня" для всіх регіонів країни.