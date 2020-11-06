В п’ятницю ввечері, 6 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА", міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про те, яка на сьогодні в Україні ситуація з вільними ліжками у лікарнях для хворих коронавірусом.

"В нас на сьогоднішній ранок в лікарні перебувало 27 114 хворих з підтвердженим тестом на ковід і з підозрою, але зі всіма ознаками, які потребують саме такого лікування, як при ковіді із 52 тисяч ліжок, які в нас на сьогодні є. Але ми плануємо розширити цю мережу, надати ще близько 20 тисяч ліжок. Сьогодні я проводив з цього приводу велику нараду, де були присутні онлайн головні лікарі лікарень, які безпосередньо надають допомогу хворим на коронавірус. Тому я думаю, що з 52 тисяч ми можемо дійти десь до 72-75 тисяч ліжок в закладах охорони здоров'я", - зазначив Степанов.

Крім того, він розповів про те, що має велику надію на медицину, в особливості на медиків, які лікують хворих на ковід.

"Зрозуміло, що ця епідемія потребує нестандартних рішень. Я вважаю, що одним із таких є перепрофілювання на час ковіду саме на спеціалістів, які взмозі надавати медичну допомогу хворим на ковід. Я вірю в наших медиків і вважаю, що вони точно здатні впоратись з цією проблемою", - додав голова МОЗу.

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