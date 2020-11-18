Скорочення працівників чи навіть закриття бізнесу - це вже реалії українських підприємців. Після випробувань весняним локдауном та подальшим безгрошів'ям, бізнес підраховує можливі збитки від "карантину вихідного дня".

Чому на допомогу держави люди навіть не розраховують - дізнавалася Марина Михайловська.

Ще рік тому Дмитро мав прибуткову справу, будував плани з розширення бізнесу. Тепер же всі думки про те, як його зберегти.

Дмитро, приватний підприємець:

У меня фирма по производству металлопластиковых окон. Она пострадала, потому что покупательская способность резко у всех упала. Все, кто хотел делать ремонты, прекратили это делать. Все начали економить. Убытки - это 50% падает доход.

Дмитро сподівався протриматися на плаву та зберегти колектив завдяки підтримці держави. Зібрав необхідний пакет документів. А це - чималий перелік папірців: копії внутрішніх наказів про скорочення виробництва, довідка про сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за останні 6 місяців та ще низка відомостей. Після цього - витратив кілька днів у живій черзі, аби їх подати. Отримана за 2 місяці компенсація вразила.

Дмитро, приватний підприємець:

5 тысяч мне хватило, чтоб заплатить налоги. Эта компенсация - капля в море. Я назвал бы это компенсацией 5% убытка от карантина.

Державну програму допомоги з часткового безробіття запровадили ще у квітні, коли вперше оголосили карантин. Компенсація призначалася для підприємців, які були змушені припинити чи скоротити діяльність.

Тетяна Шуліченко, директорка департаменту економічного розвитку Миколаївської міськради:

Таких підприємців з квітня було надано 5000 підприємцям з Миколаєва. Більше половини - це ФОПи, які працюють без найму. Крім того, дана допомога дозволила зберегти 5000 робочих місць.

Допомога надається як ФОПам, так і підприємствам на кожного найманого працівника. Компенсації - до 5 тисяч гривень на місяць.

Дмитро Оборонько, директор Миколаївського обласного центру зайнятості:

У нас лише 2% таких бажаючих, ми відмовляємо їм. Але це вже така ситуація, що ми вже не можемо надати цю допомогу. Чи недостатньо документів в пакеті, чи підприємці не були платниками мінімального податку.

Від початку карантину в Миколаївській області на допомогу бізнесу витратили 60 мільйонів гривень. На наступні 2 місяці залишилося приблизно десять мільйонів. У центрі зайнятості сподіваються, що цієї суми вистачить, хоча кількість заявників і зросте після запровадження карантину вихідного дня.