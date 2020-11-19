В тихоокеанском государстве Самоа зарегистрирован первый случай заболевания COVID-19. Об этом сообщает Samoa Observer.

При въезде в Самоа мужчина был отправлен на обязательный карантин. Ему сделали тест, который оказался положительным. При этом, как отмечает издание, второй тест показал отрицательный результат.

Отмечается, что пациента изолировали в больнице. Зараженным оказался моряк, недавно прибывший из Новой Зеландии.

Читайте также, на острове Пасхи зафиксировали первый случай коронавируса. Власти острова в связи с этим рекомендуют меры профилактики дальнейшего распространения инфекции.