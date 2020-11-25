Суперника Лукашенка звинуватили у хабарництві [ Редактировать ]
Білоруське КДБ висунуло Вікторові Бабариці звинувачення у корупції. Йому інкримінують хабарництво у великих розмірах та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.
До арешту в середині червня 2020 року Віктора Бабарику вважали одним із найсерйозніших можливих суперників Олександра Лукашенка на президентських виборах. Однак ЦВК не зареєструвала його кандидатуру.
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