Утім фізична активність у горах європейцям най імовірніше не світить. У Євросоюзі хочуть закрити всі гірськолижні курорти до 10 січня. Які країни вже погодилися на такий крок, а хто планує заробити на сусідах - розкаже Олена Абрамович.

Гострити лижі на Різдво чи ні - питання, яке до останнього не давало спокою європейцям. Саме з гірськолижних курортів у Євросоюзі й розпочалась епідемія коронавірусу, тож вибір непростий. Зрештою, цього тижня уряди країн стали оголошувати - на курорти їхати можна, а от кататися ні. Принаймні до 20 січня.

Жан Кастекс, прем'єр-міністр Франції:

Звісно, всі матимуть змогу поїхати на лижні курорти й насолодитися чистим гірським повітрям. Магазини там будуть відчинені, бари й ресторані - ні. Усі лижні підйомники та громадські об'єкти будуть закриті для відвідувачів.

Такі новини у власників курортів та жителів навколишніх сіл викликали розпач. Через коронавірус вони були змушені закрити минулорічний сезон на півтора місяці раніше і тепер не мають права працювати в час, який зазвичай приносить найбільший дохід.

Катерін Жульєн-Бреш, мер французького муніципалітету Межев:

Після такого оголошення я почувалась, наче хтось грюкнув дверима у мене перед носом. На жаль, це справді трагедія для сіл та зимових курортів. А в довготривалій перспективі для економіки Франції також.

Виправити фінансову ситуацію за кінець січня та лютий їм точно не вдасться, запевняють менеджери курортних баз. І дивуються, чому цей вид відпочинку заборонили - він же на відкритому повітрі.

Метью Дешаван, гендиректор компанії підйомників:

Це несправедливо, бо ми - компанія з громадського транспорту, це треба знати. Отже, маємо ті самі прерогативи, що й метро чи автобуси в містах, за винятком того, що в нас усе провітрюється - канатні дороги в повітрі, і коли люди виходять з них, то опиняються посеред природи.

Несправедливо було б, якби одна країна ЄС закрила свої курорти, а решта ні, заявила влада Італії, яка першою звернулася до сусідів із такою вимогою. Погодилася на такі обмеження, хоча б до кінця різдвяних свят 10 січня, і Німеччина. А з тими, хто досі не визначився, Ангела Меркель пообіцяла поговорити.

Ангела Меркель, федеральний канцлер Німеччини:

Регіони попросили федеральний уряд спробувати координувати свої дії щодо поїздок на гірськолижні курорти з європейськими сусідами. Скажу чесно - це, безумовно, буде непросто, але ми спробуємо.

Вмовляти Ангелі Меркель доведеться найближчого сусіда - Австрію. Тамтешній міністр фінансів заявив: якщо ЄС змусить гірськолижні курорти залишатися закритими, Брюсселю доведеться за це заплатити. У Швейцарії ж, яка не входить до Євросоюзу, лижний сезон уже відкрився, а для гостей із ЄС країна скасувала карантинні обмеження.