Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поборов коронавірус. Про це він повідомив сам на брифінгу, який уперше за останні два тижні провів поза домом.

А статистика захворюваності на COVID-19 невтішна. Україна встановила новий рекорд. Понад 16 тисяч інфікованих за добу. При цьому 184 пацієнти померли. Більше ніж півтори тисячі - ушпиталили. А побороли хворобу майже 9 тисяч.

У лідерах за кількістю інфікованих: Київ, Харківська, Одеська та Львівська області. Отже, з початку пандемії інфікувалися на коронавірус більше ніж 709 тисяч людей.

Максим Степанов, міністр охорони здоров`я: