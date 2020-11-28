Попри карантин в Україні росте кількість хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов поборов коронавірус. Про це він повідомив сам на брифінгу, який уперше за останні два тижні провів поза домом.
А статистика захворюваності на COVID-19 невтішна. Україна встановила новий рекорд. Понад 16 тисяч інфікованих за добу. При цьому 184 пацієнти померли. Більше ніж півтори тисячі - ушпиталили. А побороли хворобу майже 9 тисяч.
У лідерах за кількістю інфікованих: Київ, Харківська, Одеська та Львівська області. Отже, з початку пандемії інфікувалися на коронавірус більше ніж 709 тисяч людей.
Максим Степанов, міністр охорони здоров`я:
Протиедімічні заходи - це самий дієвий спосіб боротьби з епідемією, боротьби зі зростанням кількості інфікованих. І тут дуже проста логіка, простий механізм: COVID-19 передається повітряно-крапельним шляхом. Якщо люди між собою не контактують, то знижується і ризик інфікування, і як наслідок - зменшується кількість людей, які можуть захворіти на COVID-19.
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