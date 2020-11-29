В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби были взорваны одновременно 4 небоскреба.

Такие меры городское руководство приняло в связи с реконструкцией в местном порту. Комплекс уничтоженных зданий имел высоту в 144 этажа. Он был уничтожен в условиях максимальной безопасности.

Отмечается, что проведенные взрывные работы попали Книгу рекордов Гиннеса как самый безопасный контролируемый подрыв в мире.

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