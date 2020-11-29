В ОАЭ произошел крупнейший взрыв сверхвысоток (видео) [ Редактировать ]
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби были взорваны одновременно 4 небоскреба.
Такие меры городское руководство приняло в связи с реконструкцией в местном порту. Комплекс уничтоженных зданий имел высоту в 144 этажа. Он был уничтожен в условиях максимальной безопасности.
Отмечается, что проведенные взрывные работы попали Книгу рекордов Гиннеса как самый безопасный контролируемый подрыв в мире.
Читайте также, в центре Токио загорелся 54-этажный небоскреб. Возгорание образовалось в корпусе Residential Tower в знаменитом комплексе Toranomon Hills.
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