Смерть пацієнтів на Львівщині: чому директор лікарні досі на посаді?

Директор Жовківської центральної райлікарні, де минулої п'ятниці через перебої з електрикою померли двоє пацієнтів, поки що залишається на своїй посаді. За його відставку сьогодні мали голосувати на позачерговому засіданні депутати райради. Втім, на сесію не зібралися. Чому - розкаже Христина Гашенко.

У сесійній залі Жовківської райради, де планували розглянути лише одне питання, про відставку директора районної лікарні, депутати не зібралися.

Кворум мав би бути 23 депутати, з 45 більшість депутати. На сесії присутні тільки 11. Зареєстровано 11. Тобто кворуму немає.

Звільнення директора ініціював член депутатської комісії з питань законності Богдан Савка. Він певен: те, що його колеги сьогодні не прийшли - змова.

Богдан Савка, депутат Жовківської районної ради, активіст:

На мою думку, це є саботаж, це є спеціально щоб не висловити свою думку, щоб не засудити дії нашого головного лікаря.

Після трагічного випадку активісти дедалі впевненіше говорять: коли в реанімації лікарні зникло світло, генератора на території не було.

Богдан Савка, депутат Жовківської районної ради, активіст:

Є такі чутки що людина померла, бо не було світла, що той генератор знаходився в одного із дома на дачі.

Це хутір Липники. Від Жовкви майже 10 кілометрів. А це та ж дача про яку говорять активісти. Мовляв, саме тут і знаходився генератор з лікарні.

На подвір'ї - кілька дерев'яних споруд. Брама відчинена. Втім, до нас ніхто не виходить.

Директор Жовківської лікарні Ігор Шевців від п'ятниці на лікарняному. Телефоном переконує: генератор із медзакладу не вивозив. І маєток взагалі не його.

Хрип Ігор Шевців, директор Жовківської районної лікарні:

То зараз має родина ту дачу, а там я буваю, люблю рибалку, от, деколи приїжджаю до них у гості.

Натомість місцеві жителі розповідають: дача таки належить директорові Жовківської райлікарні. Його тут часто бачили.

Ольга, жителька села Липники:

Шевціва дача. - Тобто головного лікаря центральної районної лікарні. -Так.

Допоки директор лікарні Ігор Шевців на лікарняному, сюди привезли генератор від рятувальників. Його тримають уже в приміщенні, ближче до реанімації. Місцеві депутати кажуть: у цій лікарні це не перший випадок, коли помирають хворі. Кілька місяців тому одній із пацієнток не вистачило кисню.

Ігор Муравський, депутат Жовківської районної ради:

Як то можна було допустити до такої халантності, щоб нестача кисню і загинула жіночка, це було в терапії. Відповідно була просто обмовка, заводи в нас не здатні і все.

Розслідування трагедії наразі передали слідчим обласної Нацполіції. Винуватцеві загрожує до восьми років ув'язнення.