У Молдові на акції протеста закликали до парламентських виборів [ Редактировать ]
Велелюдна демонстрація в Кишиневі. Прихильники новообраного президента Майї Санду вимагають дочасних парламентських виборів. Людей обурила ініціатива депутатів вивести з-під контролю президента службу інформації та безпеки.
Такий законопроєкт у парламенті зареєстрували депутати Партії соціалістів Молдови. До неї входить Ігор Додон, який програв президентські вибори. Санду розглядає це як спробу захоплення влади і підтримує заклик переобрати парламент.
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