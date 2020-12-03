Директор лікарні в Жовкві, де через перебої зі струмом померли двоє пацієнтів, залишається на посаді

Директор лікарні в Жовкві, де через перебої зі струмом померли двоє пацієнтів, залишається на посаді. Хоча обласна комісія, що розслідувала справу, рекомендувала районній раді його звільнити. Адже за висновками перевірки, провину поклали саме на керівництво медзакладу.

То чому ж районні депутати так і не спромоглися звільнити його очільника - дізнаємося від Христини Гашенко.

У сесійній залі Жовківської райради, де планували розглянути лише одне питання, про відставку директора районної лікарні, депутати не зібралися.

Кворум мав би бути 23 депутати, з 45 більшість депутати. На сесії присутні тільки 11. Зареєстровано 11. Тобто кворуму немає.

Звільнення директора ініціював член депутатської комісії з питань законності Богдан Савка. Він певен: те, що його колеги сьогодні не прийшли - змова.

Богдан Савка, депутат Жовківської районної ради, активіст:

На мою думку, це є саботаж, це є спеціально щоб не висловити свою думку, щоб не засудити дії нашого головного лікаря.

Після трагічного випадку активісти дедалі впевненіше говорять: коли в реанімації лікарні зникло світло, генератора на території не було.

Богдан Савка, депутат Жовківської районної ради, активіст:

Є такі чутки що людина померла, бо не було світла, що той генератор знаходився в одного із дома на дачі.

Це хутір Липники. Від Жовкви майже 10 кілометрів. А це та ж дача про яку говорять активісти. Мовляв, саме тут і знаходився генератор з лікарні.

На подвір'ї - кілька дерев'яних споруд. Брама відчинена. Втім, до нас ніхто не виходить.

Директор Жовківської лікарні Ігор Шевців від п'ятниці на лікарняному. Телефоном переконує: генератор із медзакладу не вивозив. І маєток взагалі не його.

Хрип Ігор Шевців, директор Жовківської районної лікарні:

То зараз має родина ту дачу, а там я буваю, люблю рибалку, от, деколи приїжджаю до них у гості.

Натомість місцеві жителі розповідають: дача таки належить директорові Жовківської райлікарні. Його тут часто бачили.

Ольга, жителька села Липники:

Шевціва дача. - Тобто головного лікаря центральної районної лікарні. -Так.

Допоки директор лікарні Ігор Шевців на лікарняному, сюди привезли генератор від рятувальників. Його тримають уже в приміщенні, ближче до реанімації. Місцеві депутати кажуть: у цій лікарні це не перший випадок, коли помирають хворі. Кілька місяців тому одній із пацієнток не вистачило кисню.

Ігор Муравський, депутат Жовківської районної ради:

Як то можна було допустити до такої халантності, щоб нестача кисню і загинула жіночка, це було в терапії. Відповідно була просто обмовка, заводи в нас не здатні і все.

Розслідування трагедії наразі передали слідчим обласної Нацполіції. Винуватцеві загрожує до восьми років ув'язнення.