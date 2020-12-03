Саджати чи не саджати? Ця дилема не дає спокою депутатам уже другий день. Нардепи взялися відновлювати покарання за брехню в деклараціях. І зараз вирішують, що робити з порушниками - штрафувати, арештовувати чи ув'язнювати. До чого схиляються фракції - дізнавалася Ксенія Барвіненко.

Підробив документи - готуйся до тюрми. Депутати посилили відповідальність за виготовлення фальшивих паспортів і свідоцтв про шлюб, або ж їх викрадення. За привласнення чужих документів передбачено 850 гривень штрафу, або три роки позбавлення волі. За використання підробок обмеження волі до п'яти років.

Максим Соколюк, голова Державної міграційної служби:

На сьогодні досить поширеним злочином є підроблення документів, що посвідчують особу підроблення набуло такого широкого розмаху, що працюють навіть віртуальні магазини та лабораторії з підроблення при цьому учасники ОПГ з метою особистого збагачення підшукують потенційних клієнтів для придбання офіційних бланків та сприяють незаконному перетинанню осіб через державний кордон України.

А от якість шкільних підручників парламентарії так і не поліпшили. Після нещодавніх скандалів, коли батьки учнів знаходили в книжках поради з лікування раку содою, або ж релігійний підтекст у курсі "Основи сім'ї", на розгляд Верховної Ради внесли відповідний законопроєкт. Утім голосів забракло і документ відправили на доопрацювання. Більш вдалим виявилося голосування закону про внутрішній водний транспорт. Серед іншого він дозволяє іноземним суднам перевозити людей та вантажі українськими річками.

Юлія Клименко, народний депутат, "Голос":

Запустити туди можливість грошей інвестування, як внутрішній так і зовнішніх, дасть можливість розвиватися внутрішнім водним шляхам, дасть можливість зняти з доріг більше ніж мільйон тонн. Мета цього закону фактично узаконити існування ріки.

Вочевидь, цьому рішенню нардепів найбільше зрадів президент. Зеленський назвав це голосування "історичним"і додав, що закон пришвидшить Євроінтеграцію України. А от закон, без якого також вступ нашої держави до ЄС неможливий - покарання за брехню в деклараціях, так і не з'явився в порядку денному. Хоча напередодні депутати обіцяли обов'язково його розглянути. Утім зранку виявилося…

Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":

В комітеті не змогли домовитись, в комітеті там де більшість від фракції "Слуга народу", всі розуміють, що відповідальність повинна бути, відповідальність буде в межах Кримінального кодексу, за будь-яких обставин це буде вважатись злочином, єдине питання - форма цієї відповідальності.

Фактично депутати "зависли у шпагаті" - між боротьбою з корупцією і Конституційним судом.

Ольга Совгиря, народний депутат, "Слуга народу":

Питання полягає в тому, щоб ми повинні співвідносити ту відповідальність яка пропонується і з тим правопорушенням за яке ця відповідальність настає, ми повинні тримати в голові, якщо ця відповідальність буде надмірною конституційний суд в будь-якому складі може визнати цей вид покарання неконституційним.

Сергій Алєксєєв, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Наша політична сила за будь-який законопроект який відновить е-декларування, тому що якщо ми не зробимо це в цьому році, ми втратимо 20 рік нам треба зробити це як най швидше щоб не потрапити знову в конституційну кризу і конституційний суд не скасував цей законопроект. Ми зараз шукаємо юридичну модель, щоб цей закон встояв і працював і хоча би п'ять років попрацював.

Отож, зараз депутати обирають між двома законопроєктами - від президента, який пропонує ув'язнювати за брехню в деклараціях, і від робочої групи.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Він є компромісний, він не відмова, не відтерміновує покарання, якщо не дай боже хтось там почне зловживати електронними деклараціями. Водночас, якщо людина помилилась, якщо людина зробила щось не те, декларації важкі, заповнювати важно, то там не буде такої категоричної посадки в тюрму, як було передбачено в попередньому. І тому під декларації попали мільйон людей, дуже важко заповнити ніхто не гарантований від помилок. Ми вважаємо, що це варіант, який напрацьований. він має право на існування, і ми будемо за нього голосувати.

Після двох днів дискусій депутатам та офісу президента, вочевидь, вдалося домовитися. Профільний комітет парламенту погодив лояльніший законопроєкт, від тюремного покарання відмовилися, утім з обмеженням волі. Тепер усе в руках народних депутатів: долю всієї антикорупційної системи вирішить фінальне голосування.