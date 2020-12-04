Вы, вероятно, впервые слышите о глобальной проблеме нехватки песка. Это невероятно, но факт. Естественно, возникает вопрос: как такое может быть, ведь у нас огромное количество пустынь, где этого ресурса неисчерпаемое количество? Но проблема с песком оказалась куда более серьезной, чем может показаться на первый взгляд, сообщает CNET.

Песок – это основа наших городов. Он является ключевым ингредиентом бетона, который мы используем для строительства дорог и зданий. Также мы используем его для изготовления стекла.

Человечество потребляет около 50 миллиардов тонн песка ежегодно

Кварцевый песок используется даже в микросхемах, которые установлены в любой современной электронике, вроде смартфонов, компьютеров, транспорта и бытовой техники.

При этом мало кто задумывался о том, что человечество потребляет около 50 миллиардов тонн песка ежегодно на свои нужды.

Не каждый песок одинаково "полезен"

"В пустынях песка огромное количество. Проблема в том, что он бесполезен. Форма пустынных песчинок за миллионы лет обдувания ветрами стала близкой к круглой, что не подходит для строительства. Песок для промышленности должен обладать более острыми углами", - объясняет Винс Байзер, автор книги "Мир в зерне: история песка и как он изменил цивилизацию".

Просеивание песка

Более грубые и острые песчинки полезны для строительства, так как их угловатая форма позволяет им лучше сцепляться между собой.

Как и в случае нехватки других природных ресурсов, нехватка песка связана с ограниченными запасами этого материала и растущим числом людей, которые с каждым годом становятся более урбанизированными.

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По словам Байзера, ежегодно в мире появляются по восемь городов размером с Нью-Йорк. Учитывая, что на строительство одного здания может потребоваться около 3000 тонн песка, неудивительно, что этот ресурс исчерпывается просто огромными темпами.

Кризис ресурсов

Удивительно, что человечество оказалось на пороге очередного исчерпывающегося ресурса помимо нефти, дерева и металлов. Что теперь?

Еще один способ добычи песка земснарядом

Исследователи ищут различные заменители песка в качестве основного ингредиента в бетоне. В качестве заменителя инженеры начали понемногу использовать измельченный пластик, резину и даже коноплю.

Однако Байзер говорит, что нехватка песка – симптом другой, более серьезной проблемы.

"Мы должны найти способы строить наши города, которые не только будут использовать меньше песка, но вообще любого другого материала. Нам просто нужно найти способы жить более гармонично с природой, потребляя меньше ее ресурсов", - резюмирует Винс Байзер.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, почему песок на пляже опасен для здоровья. Также в Украине незаконная добыча песка "вымывает" сотни миллионов гривен.

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