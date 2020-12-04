Для батьків таких діток, як Єгор в Україні почали облаштовувати сімейні кімнати. Роблять їх для мешканців віддалених міст, які привозять дітей на лікування, наприклад, у столичний Охматдит. І не мають зайвих коштів ще й на орендовану квартиру. Про ініціативу українських благодійників - Анастасія Старовойт.

Як вдома практично всі умови. Можна купити щось поставити їсти, можна нагріти, можна приготувати каву, чай тобто і все, що саме цікаво, я перший раз здивувалася - це все тут є.

17 добу син Людмили перебуває у реанімації. І стільки ж часу жінка практично мешкає у цій сімейній кімнаті. Їздити до столичної лікарні із Вінничини - шлях не близький, а винаймати житло - дорого. День лікування сина обходиться жінці у майже 4 тисячі гривень.

Людмила Порхун, мама хворої дитини:

У першу ніч от ми потрапили о шостій годині вечора. Поки там все робили, що потрібно дитині, я цей весь період сиділа в коридорі. І ввечері я ще не знала, куди можна піти. Ну тобто вже була інформація, що є така кімната, але було вже пізно і не хотілося йти в першу ніч я ночувала в них там в коридорі.

У Києві така кімната є при Охматдиті, у відділенні неонатології, де за рік лікуються близько двох тисяч дітей. Медики розповідають: на практиці упевнилися, що це найкраща реабілітація для родини.

Лариса Ніконова, завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених:

У нас надзвичайно складне відділення, це інтенсивна терапія новонароджених, надзвичайно важкі діти з дуже важкими прогнозами, дуже важким лікуванням. Батьки приходять, вони мають можливість роздітися, перепочити, задати деякі запитання адміністраторам, підготуватися до відвідування своєї дитинки новонародженої в якому б вона стані не була.

Однак, дозволити собі подібні кімнати може не кожна лікарня. На утримання такого приміщення йде більше мільйона гривень на рік. Коштом благодійників поки що вдалося облаштувати сімейні кімнати лише при лікарнях найбільших міст. Для родин перебування у них - безоплатне.

Галина Соловей, представниця благодійної організації:

Ми вже побудували і утримуємо 5 сімейних кімнат в 5 найбільших лікарнях дитячих країни: в Києві, у Львові, Вінниці, в Сумах, і в Харкові.

За цей час кімнати відвідали родини вже майже 80 тисяч разів і сукупно ми допомогли десяти тисячам дітей бути поруч зі своїми рідними

Зупинятися на досягнутому організатори не збираються, адже заявки на облаштування сімейної кімнати подали 25 українських лікарень.