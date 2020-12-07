Перехідний період, коли набудуть чинності нові правила, триватиме до семи років

Велика Британія дійшла згоди щодо рибальства у британських водах - це одне з ключових питань між Лондоном та Брюсселем щодо Брекзиту. Відтак перехідний період, коли набудуть чинності нові правила, триватиме до семи років.

Хоча у Євросоюзі хотіли, щоб він зайняв 10 років, а у Британії прагнули впоратися за три. Серед нововведень зменшення квот для ЄС на вилов риби в економічній британській зоні.

Водночас Об'єднане Королівство залишає за собою право у майбутньому переглядати умови торгової угоди з ЄС, якщо з'являтимуться значні розбіжності.