На Полтавщині працівники ДБР викрили співробітника поліції та його спільника

На Полтавщині працівники ДБР викрили співробітника поліції та його спільника. Вони торгували інформацією із баз даних Нацполіції та МВС. За даними слідства, поплічник поліцейського поширював оголошення про продаж закритої інформації - в одному з месенджерів.

Правоохоронець, у свою чергу, користуючись службовим становищем, копіював та передавав потрібні дані. Правопорушникам загрожує до шести років за ґратами.