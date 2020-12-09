На Полтавщині поліцейський торгував закритою інформацією МВС [ Редактировать ]
На Полтавщині працівники ДБР викрили співробітника поліції та його спільника. Вони торгували інформацією із баз даних Нацполіції та МВС. За даними слідства, поплічник поліцейського поширював оголошення про продаж закритої інформації - в одному з месенджерів.
Правоохоронець, у свою чергу, користуючись службовим становищем, копіював та передавав потрібні дані. Правопорушникам загрожує до шести років за ґратами.
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