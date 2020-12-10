Еще одна страна одобрила вакцину Pfizer [ Редактировать ]
В четверг, 10 декабря, стало известно, что Саудовская Аравия одобрила использование вакцины от COVID-19 разработки Pfizer и BioNTech.
Об этом сообщает Arabnews.com.
Регулятор изучил результаты массового испытания вакцины, которые были предоставлены 24 ноября. Также они советовались с различными экспертами и общались с представителями разработчиков, чтобы получить ответы на вопросы от властей.
В ходе рассмотрения разрешения был сделан вывод, что производитель обеспечит качество производства в соответствии с международными стандартами. В стране будут проверять каждую партию вакцины.
Также мы писали о том, что в Британии зафиксировали случаи аллергии на вакцину Pfizer. Людей с сильной аллергией призвали не прививаться ею.
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