Великобритания урезала туристические сроки самоизоляции [ Редактировать ]
Британское правительство решило уменьшить сроки самоизоляции для въезжающих на территорию страны туристов с 14 до 10 дней.
Нововведение вступит в силу с 14 декабря 2021 года. Оно будет действовать на территории Англии, Шотландии и Северной Ирландии. При этом отмечается, что срок самоизоляции уже сократили в Уэльсе.
Отмечается, что таким образом планируется быстрее возвращать людей к учебе и работе, что будет позитивно влиять на экономику в стране.
Читайте также, во Франции снова вводят режим самоизоляции по всей территории страны. При этом все заведения общественного питания, а также ряд коммерческих предприятий во Франции закрываются.
Кроме того, для украинцев в Германии ввели обязательную изоляцию. начиная с 8 ноября должны в обязательном порядке придерживаться 10-дневного карантина и самоизоляции.
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