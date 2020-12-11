Британское правительство решило уменьшить сроки самоизоляции для въезжающих на территорию страны туристов с 14 до 10 дней.

Нововведение вступит в силу с 14 декабря 2021 года. Оно будет действовать на территории Англии, Шотландии и Северной Ирландии. При этом отмечается, что срок самоизоляции уже сократили в Уэльсе.

Отмечается, что таким образом планируется быстрее возвращать людей к учебе и работе, что будет позитивно влиять на экономику в стране.

Читайте также, во Франции снова вводят режим самоизоляции по всей территории страны. При этом все заведения общественного питания, а также ряд коммерческих предприятий во Франции закрываются.

Кроме того, для украинцев в Германии ввели обязательную изоляцию. начиная с 8 ноября должны в обязательном порядке придерживаться 10-дневного карантина и самоизоляции.