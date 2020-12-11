Майже 70 мільйонів випадків захворювання на COVID-19 зареєстровано натепер у світі. Найбільше їх, як і раніше, у Сполучених Штатах. Там смертність від інфекції останніми днями б'є сумні рекорди.

З іншого боку, вже найближчими тижнями США розпочнуть перший етап вакцинації проти коронавірусу - уряд країни схвалив препарат від одного з найбільших розробників. Про ситуацію в світі дивіться далі.

У Німеччині добовий рекорд за кількістю заражень і смертей від ковіду. Нових випадків майже тридцять тисяч. Померло 598 осіб. Такого не було навіть навесні - першу хвилю пандемії Німеччина подолала доволі легко. Поки що в країні триває так званий м'який локдаун - до 10 січня не працюють театри, ресторани, музеї.

Суворий карантин запроваджує Данія. Майже на всій території країни від сьогодні та до третього січня не працюватимуть заклади харчування, спортзали, басейни і культурні центри. На дистанційне навчання перейдуть школярі п'ятих класів і старші, а також усі студенти. Влада закликає перевести роботу держорганів і бізнесу в онлайн-режим. Данський міністр охорони здоров'я попросив усіх громадян "якомога довше залишатися вдома, щоб знизити кількість соціальних контактів".

А у Франції запроваджують комендантську годину. Обмеження діятимуть із 15 грудня. На вулиці заборонять з'являтися з восьмої вечора до шостої ранку. Порушникам загрожує 135 євро штрафу. Заборона не поширюється на тих, хто виконує професійні обов'язки, вигулює домашнього улюбленця або має вагомі медичні чи сімейні обставини. На Різдво, 24 грудня, комендантську годину тимчасово скасують, а от у новорічну ніч обмеження діятимуть.

Вакцина "Пфайзер" пройшла перший етап офіційного схвалення в США. Використання цього препарату підтримала консультативна рада Управління з контролю за якістю харчів і ліків. Найближчими днями цей регулятор має остаточно затвердити розробку для масової вакцинації у Сполучених Штатах. Визначилася з початком імунізації населення Канада. З 15 грудня два медзаклади в Оттаві й Торонто робитимуть щеплення працівникам проти COVID-19. Використають той самий препарат виробництва Pfizer і Biontech. Далі вакцинуватимуть найбільш уразливі категорії населення - літніх людей та персонал будинків тривалого догляду.

В Австралії вирішили зупинити виробництво вакцини проти коронавірусу, яку розробляли в Університеті Квінсленда. Вона не спричиняла побічних ефектів. Але антитіла в організмі волонтерів одночасно провокували появу в організмі антитіл до Вірусу імунодефіциту. Це, зі свого боку, ускладнило діагностику. Отож, від препарату довелося відмовитися. Натомість уряд Австралії збільшить поставки від компаній Novavax та Astrazeneca.