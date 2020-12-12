Без перевірок, фотографій і зайвого клопоту. Інтернет рясніє привабними пропозиціями швидких кредитів. Та чим може обернутися взяття такої позики - розкаже Олександр Васильченко.

Дівчині зараз 22 роки. Ім'я попросила змінити на Оксану.

Бізнес пішов на спад, то ж довелося взяти кредит, щоб хоч якось утриматися на плаву та сплачувати оренду офісу. Оксана розповідає, позику оформила швидко, через інтернет ні черг у банку, ні ретельних перевірок. Утім, пояснює дівчина, віддати заборговане кредиторам вчасно - не змогла.

Оксана, клієнтка фінустанови:

Накотилось відсотки там було 50 % в місяць, потім було вже прийшов другий платіж, відповідно скажімо я не встигла заробити тому що не сезон треба було взяти перекредитувати все і таким макаром воно пішло. За пів року мені порядку вийшло 250 тис грн. тобто якщо брати тіло кредиту, то там десь 50 тис.

Оксана просить не показувати її обличчя, боїться помсти від кредиторів. Каже, коли в компанії-позичальника зрозуміли, що вчасно віддати гроші вона не зможе, передали справу колекторам. Тоді й почалися жахи.

Оксана, клієнтка фінустанови:

Шантажували перше по телефону. Перше жорсткими погрозами, відберемо будинок, арештуємо вас, на вас подали в суд, і так далі. Друге відправляли різні колажі сексуального характеру. Тобто брали фотографію друзів, мої фотографії відправляли розсилки по вайберу в приватні повідомлення.

Без дзвінків родичам, фотографій і перевірок. Реєструєшся і вже за кілька хвилин отримуєш необхідну суму.

В інтернеті безліч пропозицій того, як узяти "швидкий займ". Дивимось. Видають від 2 до 100 тисяч гривень. Річна ставка - 693%.

За таких умов працюють компанії, які надають швидкі кредити, пояснює економіст Олег Пендзін. Контори, які роблять такі пропозиції самі вирішують, яку відсоткову ставку нарахувати.

Олег Пендзін, економіст:

Висока відсоткова ставка є платою за великий ризик для власника компанії. Він видаючи кредити по суті під паспорт, без застави, він виставляє надзвичайно високий відсоток, як гарантію відшкодування своїх ризиків від інших клієнтів. Так що в принципі, з моєї точки зору, це абсолютно очікувана річ, якщо ви йдете на такі легкі гроші, швидкі гроші, ви маєте розуміти, що доведеться платити надзвичайно дорого.

Не можеш погасити позику, йди на діалог із кредитором, радять юристи. Інакше боргова яма тільки збільшуватиметься. Не вдасться домовитися тоді до суду.

Віталій Жадобін, адвокат:

Можна пробовать просить о рассрочке исполнения судебного решения, можно пробовать договориться о мировом соглашении, где произвести определенные перерасчеты и пробовать выходить на тот уровень месячного погашения, который будет доступным и возможным в этой ситуации.

Якщо ж відносини з кредитором ускладнилися і за вас взялися колектори, не панікуйте.

Віталій Жадобін, адвокат:

Я рекомендую всем людям, которые сейчас находятся в статусе должника колекторов не боятся, потому что в рамках нашего государства есть органы правоохранительные, органы национальной полиции, куда в любой момент позвонить, сказать, что на вас оказывается давление.

Та найголовніша порада, переконані експерти, не можеш сплатити - не бери кредит.