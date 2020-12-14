На Землі чекають на повне сонячне затемнення [ Редактировать ]
Сьогодні люди зможуть побачити повне сонячне затемнення. Єдине цьогоріч. Роздивитися астрономічний феномен сповна зможуть жителі Чилі та Аргентини. А частково - Південної Америки та Африки.
Триватиме процес закриття Сонця Місяцем 24 хвилини. Трохи більше, ніж на дві хвилини, супутник повністю заступить денне світило. Розпочнеться затемнення о 18.00 за Києвом.
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Триватиме процес закриття Сонця Місяцем 24 хвилини. Трохи більше, ніж на дві хвилини, супутник повністю заступить денне світило. Розпочнеться затемнення о 18.00 за Києвом.
Земляни зможуть спостерігати повне сонячне затемнення - воно єдине цього року
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