На Рівненщині майже дві сотні працівників протитуберкульозних санаторіїв уже пів року без зарплати

Звільнили і не розрахувалися. На Рівненщині майже дві сотні працівників протитуберкульозних санаторіїв уже пів року без зарплати. Їм заборгували понад три з половиною мільйони гривень. Ще в середині вересня Медпрацівникам віддали на руки трудові книжки, але грошей вони не отримали.

Три місяці люди штурмують чиновницькі кабінети і суди, щоб отримати зароблене. Сьогодні вийшли на протест. Чи вдалося домогтися свого - дивіться далі.

Уже колишня вихователька цього туберкульозного санаторію в селі Новостав показує корпус, у якому ще цьогоріч лікували сотні дітей із сухотами. Тепер усе - опечатане. Працівників - звільнили.

Наталія Синюк, колишня вихователька Обласного дитячого туберкульозного санаторію "Новостав", жителька селища Клевань:

Нам просто, як кажуть, вручили книжечки і до побачення.

Пані Наталя пропрацювала тут чверть століття. А в середині вересня їй просто віддали трудову книжку. Але зароблених грошей - не виплатили. А це 15 тисяч гривень.

Іди собі і роби що хочеш нікого це не хвилює, як ви будете жить, як ви будете годувати свої сім'ї.

І таких, як пані Наталя, на Рівненщині зо дві сотні. Люди не можуть отримати своїх зарплат за пів року.

Юлія Плошніца, колишня сестра-господиня Обласного дитячого туберкульозного санаторію "Новостав":

Ніхто нас нікуди не бере. Ми всі майже стали в центр зайнятості. В центрі зайнятості нам нічого не виплачують, бо в нас не було ніяких доходів із-за того що зарплата ця не виплачена.

Працівники трьох протитуберкульозних санаторіїв сьогодні прийшли вимагати зароблене до обласної влади. Кажуть, уже виграли суди, та грошей досі не отримали.

Олена Якунь, колишня вихователька Обласного дитячого туберкульозного санаторію "Новостав":

Нас закривали не один представник обласної ради до нас не приїхав, не розказав, не показав, нас тако - открили двері дали копняка і сказали вперед з пєсней.

Обласні чиновники виправдовуються. Мовляв, змушені були скоротити працівників, бо реорганізовували санаторії, як того вимагала медреформа. Тепер людям заборгували понад три з половиною мільйони гривень.

Олег Вівсянник, начальник управління охорони здоров'я Рівненської обласної державної адміністрації:

Ми би не могли і зараз не маємо чим оплачувати заробітну плату тому що така вид такої медичної допомоги з національною службою здоров'я не контрактується. Сьогодні ми надіємося, що зміни до бюджету будуть прийняті і я думаю один-два дні і ви отримаєте всю компенсацію.

Врешті депутати вирішили гроші працівникам санаторіїв виплатити. Та робочих місць людям не повернуть. Санаторії планують віддати в оренду.

Юрій Нілабович, начальник відділу з питань комунальної власності Рівненської обласної ради:

Приватні особи хочуть використовувати це приміщення з метою створення цього реабілітаційного центру на базі цих санаторіїв з метою отримання прибутку.

Та поки що санаторій у Новоставі стоїть порожній. Там уже вимкнули опалення. Із приміщення вивозять меблі та обладнання.