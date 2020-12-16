Три людини загинули вночі у Дніпрі через пожежу

Три людини загинули вночі у Дніпрі через пожежу. Палав приватний будинок на вулиці Миколи Хвильового. Вогнеборці приборкували полум'я більше двох годин.

Під час гасіння всередині будівлі виявили тіла трьох чоловіків. Фахівці та слідчі з'ясовують усі обставини та встановлюють причину займання.