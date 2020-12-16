Ночівля на Майдані. Мітинг ФОПівців триває вже понад добу. Близько сто пікетувальників отаборилися в центрі Києва. Їхні вимоги - незмінні: спрощена система оподаткування без касових апаратів, зменшення штрафів та скасування січневого локдауну.

Що відбувалося на Майдані сьогодні

Вони тут надовго. Відучора на Майдані - знову намети. Цього разу фізосіб-підприємців. У них є теплі ковдри. Вночі встановили чергування.

Ірина, учасниця протесту:

Всю ніч ми ходили отак по кругу. Ось так посидимо - і знову, бо ж холодно. Сильно замерзали - заходили у "підземку".

На Майдані майже двісті протестувальників. Головних вимог дві: скасувати касові апарати для малого бізнесу та січневий локдаун.

Вікторія, учасниця акції протесту:

Якщо ми впустимо касові апарати, то наші ціни збільшаться, і народ у нас не піде покупати нічого, а ми не зможемо далі працювати.

Вікторія, учасниця акції протесту:

Продажи настолько упали после весеннего локдауна - даже не восстановить. Я не езжу за товаром, у меня нет продаж. Я по этому сюда и приехала - не за что дальше существовать.

Нові фіскальні норми мали запрацювати з першого січня 2022 року. Відтермінували їхнє запровадження ще на початку грудня. Однак малий бізнес це не заспокоїло.

Роберт Іванчо, учасник акції протесту:

Введення фіскалізації - це корупційна складова, це тиск на малий бізнес. Нам говорять, що "касовий апарат - це вихід з тіні". Скажіть, будь ласка, як можна вийти з тіні тим, хто в білу працює? Ми сплачуємо податки щомісячно, добре, не добре - а податки йдуть щомісячно.

На Майдані Незалежності триває акція протесту підприємців. Разом з тим, на сусідній вулиці архітектора Городецького вартує Національна поліція та Національна гвардія України.

Напередодні тут відбулися сутички. Поліція заявляє: постраждали 40 правоохоронців. Серед активістів - семеро травмованих.

Сергій Доротич, співорганізатор акції:

Тяжкі - про те, що потребували госпіталізації - мені відомо про 7 випадків. Наскільки мені відомо, госпіталізована наша колега у Львові - пошкоджено око.

Опівдні - нові загострення. Протестувальники намагалися розвантажити пінопластові плити для утеплення наметів. Однак поліція встигла відібрати половину. Почалася штовханина.

Хлопці не робіть цього. Не випускайте!

Ми хочемо відстояти своє право. Заплатить комуналку і купити просто їжу.

Отняли пенопласт, не палатки не лозунги! Обычний строительный пенопласт.

Активісти відступати не збираються. Навіть попри те, що у другій половині дня поліція прибрала встановлені намети. Вдалося відстояти генератор.