У Києві мітингують приватні підприємці: які вимоги висувають [ Редактировать ]
Ночівля на Майдані. Мітинг ФОПівців триває вже понад добу. Близько сто пікетувальників отаборилися в центрі Києва. Їхні вимоги - незмінні: спрощена система оподаткування без касових апаратів, зменшення штрафів та скасування січневого локдауну.
Що відбувалося на Майдані сьогодні
Вони тут надовго. Відучора на Майдані - знову намети. Цього разу фізосіб-підприємців. У них є теплі ковдри. Вночі встановили чергування.
Ірина, учасниця протесту:
Всю ніч ми ходили отак по кругу. Ось так посидимо - і знову, бо ж холодно. Сильно замерзали - заходили у "підземку".
На Майдані майже двісті протестувальників. Головних вимог дві: скасувати касові апарати для малого бізнесу та січневий локдаун.
Вікторія, учасниця акції протесту:
Якщо ми впустимо касові апарати, то наші ціни збільшаться, і народ у нас не піде покупати нічого, а ми не зможемо далі працювати.
Вікторія, учасниця акції протесту:
Продажи настолько упали после весеннего локдауна - даже не восстановить. Я не езжу за товаром, у меня нет продаж. Я по этому сюда и приехала - не за что дальше существовать.
Нові фіскальні норми мали запрацювати з першого січня 2022 року. Відтермінували їхнє запровадження ще на початку грудня. Однак малий бізнес це не заспокоїло.
Роберт Іванчо, учасник акції протесту:
Введення фіскалізації - це корупційна складова, це тиск на малий бізнес. Нам говорять, що "касовий апарат - це вихід з тіні". Скажіть, будь ласка, як можна вийти з тіні тим, хто в білу працює? Ми сплачуємо податки щомісячно, добре, не добре - а податки йдуть щомісячно.
На Майдані Незалежності триває акція протесту підприємців. Разом з тим, на сусідній вулиці архітектора Городецького вартує Національна поліція та Національна гвардія України.
Напередодні тут відбулися сутички. Поліція заявляє: постраждали 40 правоохоронців. Серед активістів - семеро травмованих.
Сергій Доротич, співорганізатор акції:
Тяжкі - про те, що потребували госпіталізації - мені відомо про 7 випадків. Наскільки мені відомо, госпіталізована наша колега у Львові - пошкоджено око.
Опівдні - нові загострення. Протестувальники намагалися розвантажити пінопластові плити для утеплення наметів. Однак поліція встигла відібрати половину. Почалася штовханина.
Хлопці не робіть цього. Не випускайте!
Ми хочемо відстояти своє право. Заплатить комуналку і купити просто їжу.
Отняли пенопласт, не палатки не лозунги! Обычний строительный пенопласт.
Активісти відступати не збираються. Навіть попри те, що у другій половині дня поліція прибрала встановлені намети. Вдалося відстояти генератор.
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