Роздача міністерських портфелів. Сьогодні в передостанній робочий день перед святами депутати вирішували кадрові питання. Двох урядовців призначили - головного аграрія та головного освітянина. А от за міністра енергетики проголосувати не змогли. Кого затвердили на посаді, а кому відмовили, Лариса Зубенко знає.

Від ранку у Раді обговорюють призначення нових міністрів. Втім прізвища кандидатів самі нардепи, як зізнаються, дізналися чи не за кілька хвилин до початку засідання.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Потрібно, щоб монобільшість дізнавалась прізвища майбутніх міністрів не з інтернету. За кого вони мають голосувати на посаду міністрів.

Але спершу депутати додають ще одне міністерство. Точніше відновлюють - міністерство АПК. І розглядають кандидата на посаду його очільника.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Нам потрібна ефективна державницька політика в сфері АПК, а також захист інтересів українських виробників.

Роман Лещенко раніше очолював Держгеокадастр. Його кандидатуру підтримав профільний комітет.

Роман Лещенко, кандидат на посаду міністра аграрної політики та продовольства України:

Треба акцентувати увагу в першу чергу на підтримці молочного скотарства в нашій державі, запустити наймасштабнішу програму, порядку двох мільярдів доларів інвестицій на зрошення на півдні України, південь засихає.

Далі до розгляду ймовірного першого віцепрем'єр-міністра, а за сумісництвом міністра енергетики. На цю посаду пропонують Юрія Вітренка - колишнього виконавчого директора "Нафтогазу". Втім, кандидатура одразу викликала чимало суперечок у кулуарах.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Это самое комичное назначение, которое может быть, потому что господин Зеленский, идя на выборы, обещал снижение тарифов. Эти "захмарные" тарифы во многом были связаны с действиями такой структуры, как "Нафтогаз", которая превратилась в альтернативную налоговою инспекцию. Это все равно, что волка поставить охранять стадо овец.

Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина":

Вибачте, але це така політична шизофренія, коли ми призначаємо людей, не знаючи, що вони будуть робити.

Та сам Вітренко впевнений - із посадовими обов'язками впорався б.

Юрій Вітренко, кандидат на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра енергетики України:

Прем'єр-міністр України сказав мені, що з огляду на те, як я зарекомендував себе у якості менеджера, він вважає, що я можу посилити роботу кабінету міністрів, як перший віцепрем'єр і як міністр енергетики.

Впевненість прем'єра поділяють лише 186 нардепів. Тож кандидатуру Юрія Вітренка провалили і перейшли до посади Міністра освіти. Тут без сюрпризів. Сергій Шкарлет вже пів року виконує обов'язки головного освітянина країни.

Сергій Шкарлет, т.в.о. міністра освіти і науки України:

Доступність до шкільної освіти для мене є пріоритетом, і тому більше ніж 12 тисяч нових місць в дитсадках було сформовано, і за останні п'ять місяців було сформовано сім тисяч, якість дошкільної освіти також пріоритет.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Якщо міністр дозволив між першим та другим читанням дозволив забрати чотири мільярди з освіти - і нічого не сказав, то він не заслуговує на цю посаду.

Та голосів за Сергія Шкарлета у залі таки назбиралось. Одже тепер Україна має двох нових міністрів. Та це не змінить політичну кризу в країні, вважають опозиціонери.

Юрій Бойко, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

В нас немає Кабінету міністрів, в нас є філіал Офісу президента. Філіал Офісу президента, який діє таким чином, щоб задовольнити всі забаганки чиновників офісу. І тому не мають жодного значення прізвища або якась позиція урядовців. Це було дуже красномовно, ми побачили на прикладі антиковідного фонду, коли парламент проголосував і виділив 64 млн на боротьбу з епідемією, а далі Офіс президента сказав - дайте половину грошей, щоб ефектно пропіарати президента.

Окрім кадрових питань сьогодні Верховна Рада встигла проголосувати і за інвестиційних нянь. Відтепер з'явиться спеціальна посада для держслужбовців, які супроводжуватимуть інвесторів та допомагатимуть їм вкладати гроші в Україну.