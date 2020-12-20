Ізраїль розпочинає вакцинацію своїх громадян від коронавирусу. Першим зробив щеплення прем'єр-міністр, аби показати приклад.

Але вакцини поки катастрофічно не вистачає і незрозуміло, коли її буде достатньо. Країна готується до третього загальнонаціонального карантину.

Все було облаштовано максимально урочисто і відбувалося в прямому ефірі національних телеканалів і соцмереж. Глава уряду першим в країні і першим серед світових лідерів зробив щеплення від коронавірусу вакциною "Пфайзер". Разом з ним вакцинувався і міністр охорони здоров'я Юлій Едельштейн виходець з України. Це зроблено, щоб надати приклад громадянам боятися не треба, всі на вакцинацію.

Беньямін Нетаніягу, прем'єр-міністр Ізраїлю:

Дорогою сюди я думав про дітей, які піклуються про своїх батьків, про онуків, які хочуть обійняти бабусь і дідусів, про підприємців, які зможуть відновити роботу свого бізнесу, про власників ресторанів і тренажерних залів. Ми зможемо ходити на футбол, дивитися баскетбольні матчі і, звичайно ж, знову відкрити країну і повернутися до колишнього нормального життя, якого ми усі прагнемо. Все починається з цього процесу, прошу всіх приєднатися до нас і пройти вакцинацію.

Кампанія називається "Підстав плече". Медики відрапортували про повну готовність та визначили пріоритети. Спочатку вакцинуються лікарі і персонал лікарень, потім поліклінік, за ними співробітники "швидкої допомоги", стоматологи і соцпрацівники.

Друга черга люди похилого віку старші сімдесяти років з хронічними захворюваннями, потім всі старші за шістдесят. Після цього решта жителів. Дітей і тих що перехворіли вакцинуватимуть в останню чергу. Але фахівці кажуть, переможні заяви про світло в кінці тунелю є дуже передчасними.

На даний момент в Ізраїлі є приблизно 130 тисяч доз вакцини. З огляду на її двокомпонентність, цього не вистачить навіть для щеплення усім медикам, яких близько 200 тисяч. Про інших і мови немає, постачання затримується. Мінімум до кінця січня.

Юрій Ранков, директор департаменту першого медичного центру м Тель-Авів:

До сих пор многие аспекты непонятны. Вакцина, что называется, с пылу с жару и непонятно, как она будет действовать, как уже сейчас известно, на аллергиков, на людей пожилого возраста. Очень много вопросов логистических, хранения и даже производства.

Тому, всі обмеження зберігаються і навіть посилюються. Захворюваність зростає шаленими темпами - уже по 2500 нових хворих щодня. Багато важких і підключених в ШВЛ пацієнтів. Цей параметр вважається критичним для системи охорони здоров'я. Влада знову заговорила про локдаун вже третій, але начебто останній. Якщо ввести його найближчим часом, він буде коротшим і менш болючим для економіки.

Від сьогодні Ізраїль заборонив в'їзд в країну громадянам Сполученого королівства, Австралії та Південної Африки. Там виявили нову мутацію коронавірусу. Він поширюється набагато швидше. Ізраїльтянам, які прибувають звідти доведеться пройти жорсткий двотижневий карантин в ізоляторах під охороною силовиків.