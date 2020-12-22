В ирландском городе Сейдисфьордюр произошел жуткий оползень, который унес в реку десятки домов местных жителей.

Власти приняли решение об эвакуации 700 человек после повреждения линий электропередач и риска остаться без света. На месте бедствия могут прибывать лишь службы спасения, журналисты и электромонтеры, занимающиеся восстановлением снабжения.

Отмечается, что в связи с высоким риском повторных оползней жителей части районов близ Эскифьордура также было приказано эвакуировать.

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Кроме того, на юге Эфиопии из-за оползня погибли по меньшей мере 22 человека. Стихийное бедствие произошел после десяти часов мощных ливней.

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