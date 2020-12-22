Стихия унесла под воду ирландский город (видео) [ Редактировать ]
В ирландском городе Сейдисфьордюр произошел жуткий оползень, который унес в реку десятки домов местных жителей.
Власти приняли решение об эвакуации 700 человек после повреждения линий электропередач и риска остаться без света. На месте бедствия могут прибывать лишь службы спасения, журналисты и электромонтеры, занимающиеся восстановлением снабжения.
Отмечается, что в связи с высоким риском повторных оползней жителей части районов близ Эскифьордура также было приказано эвакуировать.
Читайте также, в Непале масштабные оползни "похоронили" людей. Стихия унесла жизни 12 человек, еще 21 - пропал без вести.
Кроме того, на юге Эфиопии из-за оползня погибли по меньшей мере 22 человека. Стихийное бедствие произошел после десяти часов мощных ливней.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Инфицированных эвакуировали из холодного контиента
Полет новейшего космического аппарата стал дебютным
В Мексике на горной реке в районе Коста-де-Оро в штате Веракрус на востоке страны произошла трагедия
Прототипы электромобилей разрабатывают в Калифорнии
В стране собираются разрешить использование вакцины от COVID-19, производства компаний Pfizer и BioNTech