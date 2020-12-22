Лікарю, знайдися! На Черкащині - у Медведівській ОТГ уже з ніг збилися, шукаючи сімейного медика. Бо ніхто не хоче працювати в сільській амбулаторії. Хоча лікаря селяни заманюють, чим можуть і грішми, і житлом, і навіть дачею! Каже, Станіслав Кухарчук.

Встановлення діагнозу, призначення лікування і все це нашвидкуруч. Сімейний лікар в Медведівській амбулаторії приймає лише раз на тиждень, та й то тільки до обіду. Приїжджає в амбулаторію зі сусідньої ОТГ - свого лікаря в Медведівці вже давно немає. Люди скаржаться. Виживають в таких умовах як можуть.

Валентина Синицька, жителька Медведівки:

Лікаря нема - лічаться вдома, як сама собі придумає. Іде в аптеку, що мені взять. Купляє та й лікується, вижив - хорошо, помер - ще лучше.

Лікар, яка раніше працювала в амбулаторії, уже рік на пенсії. Молоді ж фахівці у село їхати не хочуть - роботи багато, а зарплата невисока. Почувши нарікання пацієнтів, приїжджий лікар не витримує - він сам вже втомився розриватись між двома ОТГ.

Якщо не буде умов, ніхто сюди не приїде, ніхто - це такі вже, як я, ніде не дінуться.

Аби заманити сімейного лікаря, у Медведівській ОТГ вже відбудували нове приміщення амбулаторії, закупили обладнання і підвели автономне опалення. Заступник голови об'єднаної громади не натішиться. Кращої поліклініки каже і в місті не знайти!

Тут маніпуляційні кімнати скоріш за все будуть, кушетки - все завезене, все обладнання все.

Новому лікареві у громаді обіцяють створити і домашній затишок. На перший час пропонують пожити у відомчій двокімнатній квартирі. Ремонт готові зробити за смаком медика - коштом сільради.

Штори купляться нові, потолок перетягнеться, ви ж самі бачите в якому стані електрика в першу чергу повинна помінятись.

Та головне, переконує керівник Медведівського відділу охорони здоров'я, це зарплата. Зараз бюджет ОТГ значно зріс і забезпечити гідну платню - навіть лікарю без досвіду - громада зможе.

Дмитро Лисенко, керівник відділу охорони здоров'я, освіти, молоді та культури Медведівської ОТГ:

До 20 тисяч, я думаю, якщо у місті сімейний лікар получає десь тисяч 15-17 у місті, але ж в місті ти за житло платиш, тут не потрібно платити, амортизацію ми проводимо.

Якщо новий сімейний лікар влаштує і громаду, і її керівництво - в ОТГ планують навіть придбати для нього приватний будинок бюджетним коштом.