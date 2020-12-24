Потужний вибух сколихнув американський Балтимор [ Редактировать ]
Потужний вибух пролунав напередодні у багатоповерхівці американського міста Балтимор. Понад два десятки людей доправили до лікарень.
Як повідомили рятувальники, вибух зруйнував верхню частину будинку від 10 поверху до покрівлі. Рятувальникам вдалося дістати також двох працівників з підвісної платформи. Чоловіки на висоті мили вікна, коли стався інцидент.
Причину вибуху ще встановлюють.
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