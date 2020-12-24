Уже понад мільйон! Саме стільки українців або хворіють, або вже перехворіли на Ковід. Минулої доби позитивний тест отримали майже одинадцять із половиною тисяч людей. І них півтори тисячі - у столиці.

Київ тримається на першому місці у списку регіонів із найшвидшою динамікою хвороби. Далі Запорізька та Одеська області.

Водночас кількість тих, хто одужав майже на третину перевищує тих, хто захворів. Таких 15 тисяч.