Мільйон позаду: коронавірус в Україні побив черговий рекорд [ Редактировать ]
Уже понад мільйон! Саме стільки українців або хворіють, або вже перехворіли на Ковід. Минулої доби позитивний тест отримали майже одинадцять із половиною тисяч людей. І них півтори тисячі - у столиці.
Київ тримається на першому місці у списку регіонів із найшвидшою динамікою хвороби. Далі Запорізька та Одеська області.
Водночас кількість тих, хто одужав майже на третину перевищує тих, хто захворів. Таких 15 тисяч.
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