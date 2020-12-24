НАБУ відсторонили від справи Олега Татарова [ Редактировать ]
НАБУ усунули від розслідування справи Олега Татарова. Тепер заступником голови Офісу президента займатиметься СБУ, постановили в Офісі генпрокурора.
Кажуть, справу передали, бо так вирішив суд спочатку Печерський, а потім і Верховний. Натомість в антикорупційному бюро такі дії назвали незаконними. І заявили про безпрецедентне в історії України втручання у розслідування.
Через зміну підслідності Вищий антикорупційний суд сьогодні так і не зміг обрати Татарову запобіжний захід і відклав засідання. Нагадаю, Татарова підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії.
Аліна Жовницька, прокурор САП:
Ми звернулись з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави з розміром 10 мільйонів. Вчора 23 грудня заступник Генерального прокурора Симоненко визначив підслідність у вказаному кримінальному проваджені за Головним слідчим управлінням Служби безпеки України. У зв'язку з чим на даний час органом досудового розслідування не є Національне антикорупційне бюро.
Олег Татаров, заступник глави Офісу президента України:
Я вже два тижні прошу національне антикорупційне бюро і інших посадових осіб, будь ласка, опублікуйте, щоб суспільство бачило, які є докази моєї причетності до будь-якого правопорушення. Ми бачимо результат нульовий. У зв'язку з чим я буду наголошувати на проведенні судових розглядів, щоб докази усі були дослідженні і щоб суд дав незалежну і якісну оцінку всім матеріалам.
по теме
Проєкт бюджету Одеси наступного року передбачає: доходи одинадцять мільярдів гривень, видатки майже стільки ж. У міськраді кажуть: кошторис соціальний. Тож документ депутати підтримують
У Запоріжжі сесія обласної ради тривала цілу ніч, аж до ранку! Один із двох голів свої повноваження склав, і депутати обрали третього за три тижні голову
У Запорізькій облраді, де триває скандал навколо обрання голови, сьогодні провели позачергову сесію, де намагалися обрати йому заступників. Чи вдалося?
Протягом останніх двох років керівництво одного з комунальних підприємств уклало низку угод про постачання електроенергії на майже 240 мільйонів гривень
Протягом останніх двох років керівництво одного з комунальних підприємств уклало низку угод про постачання електроенергії на майже 240 мільйонів гривень