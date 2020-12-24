Татарова підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії.

НАБУ усунули від розслідування справи Олега Татарова. Тепер заступником голови Офісу президента займатиметься СБУ, постановили в Офісі генпрокурора.

Кажуть, справу передали, бо так вирішив суд спочатку Печерський, а потім і Верховний. Натомість в антикорупційному бюро такі дії назвали незаконними. І заявили про безпрецедентне в історії України втручання у розслідування.

Через зміну підслідності Вищий антикорупційний суд сьогодні так і не зміг обрати Татарову запобіжний захід і відклав засідання. Нагадаю, Татарова підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі про заволодіння майном Нацгвардії.

Аліна Жовницька, прокурор САП:

Ми звернулись з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави з розміром 10 мільйонів. Вчора 23 грудня заступник Генерального прокурора Симоненко визначив підслідність у вказаному кримінальному проваджені за Головним слідчим управлінням Служби безпеки України. У зв'язку з чим на даний час органом досудового розслідування не є Національне антикорупційне бюро.

Олег Татаров, заступник глави Офісу президента України: