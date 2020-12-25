У Кавказьких горах виконали український "Щедрик" [ Редактировать ]
Щедрик серед Кавказьких гір. До свята Різдва всесвітньовідомий твір Миколи Леонтовича на старовинних інструментах виконав азербайджансько-український тандем. Відео на своїй сторінці в Ютубі розмістив посол України в Азербайджані Владислав Каневський.
Український "Щедрик" у музичній обробці Миколи Леонтовича є найвідомішою різдвяною мелодією у світі.
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