У Білорусі силовики доправили десятки протестувальників до відділків [ Редактировать ]
141 день протестів у Білорусі. Цієї неділі опоненти Олександра Лукашенка не скликали однодумців на масові марші. Попри це, групи опозиційно налаштованих громадян вийшли на окремі акції із забороненою в країні біло-червоною символікою.
Подекуди мітингувальники шикувалися в невеликі колони ще вдосвіта. Однак від уже традиційних затримань це людей не врятувало. За повідомленням правозахисників, до відділків силовики доправили кілька десятків незгодних із режимом.
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