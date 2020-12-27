141 день протестів у Білорусі. Цієї неділі опоненти Олександра Лукашенка не скликали однодумців на масові марші. Попри це, групи опозиційно налаштованих громадян вийшли на окремі акції із забороненою в країні біло-червоною символікою.

Подекуди мітингувальники шикувалися в невеликі колони ще вдосвіта. Однак від уже традиційних затримань це людей не врятувало. За повідомленням правозахисників, до відділків силовики доправили кілька десятків незгодних із режимом.