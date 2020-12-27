У Китаї видовищно підірвали міст [ Редактировать ]
Масштабний вибух у Китаї. Там видовищно підірвали міст. За 10 секунд від двохсот п'ятдесяти метрової конструкції залишилися самі хмари пилу. Демонтували автомобільну переправу через закінчення терміну експлуатації.
Її кілька разів ремонтували. Та коли неподалік звели новий міст, старий вирішили знищити. Подивитися на незвичайне видовище зібралися сотні місцевих жителів і туристів.
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