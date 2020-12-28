Для выхода из кризиса необходимо реструктуризировать внешнюю задолженность, а высвободившиеся средства направить на поддержку отечественной экономики. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам.

Он раскритиковал правительство, которое не сделало даже попытки перенести выплаты по внешним обязательствам.

"При форс-мажорных обстоятельствах, сложившихся сегодня во всем мире, нужно не наперегонки бежать, чтобы отдать деньги финансовым спекулянтам, а провести реструктуризацию. Правительство должно было договориться и перенести выплаты по заимствованиям. Тогда не нужно было бы залезать в новые долги, чтобы отдать старые. Но это правительство не попыталось даже провести такие переговоры", - отметил Юрий Бойко.

По его словам, сегодня средства нужны для решения проблем внутри страны.

"Нужно рассчитаться с врачами, шахтерами, учителями. Помочь тем, кто реально нуждается в поддержке государства - ветеранам, чернобыльцам, людям с инвалидностью, семьям с детьми. Также обеспечить поддержку реального сектора экономики, промышленности, внедрить соответствующие госпрограммы", - сказал он.

Отметим, что отношение госдолга к ВВП на конец 2020 г. составляет 62%. Это выходит за порог долговой безопасности, определенной Бюджетным кодексом. По данным Счетной палаты, каждая седьмая гривня доходов госбюджета идет на обслуживание долга. В 2020 г. каждый украинец заплатил за это 3 тысячи гривен.

Сопредседатель фракции оппозиционеров подчеркнул, что при такой финансовой и экономической политике кризисные явления в стране будут только усугубляться.

"Нынешняя власть живет по принципу: есть транш - у них праздник, нет - бюджетный кризис. Неспособны управлять страной, не умеете, не знаете как - тогда уходите. Потому что с таким правительством и парламентом дела не будет", - резюмировал Юрий Бойко.