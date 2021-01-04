Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк сыграл в матче регулярного чемпионата НБА против "Бостон Селтикс"(120:122). За 15 минут Святослав набрал 15 очков, реализовав три из шести 3-очковых бросков. Также в активе украинца два подбора.

Но Пистонс не сумели одержать вторую победу в сезоне. 2 января Детройт обыграл именно Бостон (96:93).

Михайлюк закончил игру с показателем полезности "+7", став вторым по результативности в составе "Детройта".

"Детройт Пистонс" (1-5) – "Бостон Селтикс" (4-3) 120:122 (33:31, 24:30, 31:30, 32:31)

Д: Грант (22), Михайлюк (15 + 2 подбора), Пламли (13), Роуз (13), Джексон (13), Гриффин (13)

Б: Браун (31), Тейтум (24 + 12 передач), Смарт (17), Тайс (15), Томпсон (12 + 11 подборов), Оджелей (11)

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Стоит отметить, что в 2013 году Михайлюк впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м он стал самым результативным и успешным игроком "молодежки".

В 2014-м Святослав переехал в США и начал выступать за университетский коллектив "Канзас Джейхокс", он сумел хорошо проявить себя, в результате чего был выбран на драфте НБА в 2018 году.

Важно, что Михайлюк подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", а через год его обменяли в "Детройт". "Пистонс" планируют подписать новое четырехлетнее соглашение со Святославом.

фото: sport

Украинский баскетболист "Детройт Пистонс"Святослав Михайлюк прокомментировал поражение от «Бостона» (120:122).

Всегда нужно быть готовым к игре. Никогда не знаешь, что произойдет во время сезона или матча. Нужно работать каждый день, готовить себя физически и ментально. У меня 8 попаданий из-за дуги в последних трех матчах и улучшение по сравнению со стартовыми играми? Меня не заботит реализация трехочковых. Меня волнуют только победы команды. Выиграть не удалось, но сегодня я старался играть жестко, выполнял указания тренера. Сегодня сделали шаг вперед в нападении.

Он также добавил, что они совершили всего 10 потерь и это отлично.

Лучше 22 потерь, как было ранее. Мы испытывали проблемы с этим аспектом игры, но не сегодня. Все показали хорошую реализацию, поэтому матч получился таким результативным. Сегодня вся команда выложилась на площадке. Мы не сдались, когда проигрывали 8 очков за 4 минуты до конца матча. У "Бостона" залетел тяжелый бросок. Мы бились и отдали все силы на площадке, но результат получился такой, как он есть

Как ранее сообщалось, Федерация баскетбола Украины приостановила проведение всех существующие турниры из-за урезания финансирования от государства. С 23 декабря прекращено проведения Суперлиги и всех остальных престижных соревнований, проводившихся на территории страны.

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