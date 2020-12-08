Федерация баскетбола Украины приостановила проведение всех существующие турниры из-за урезания финансирования от государства.

Таким образом, с 23 декабря прекращено проведения Суперлиги и всех остальных престижных соревнований, проводившихся на территории страны.

В связи с отсутствием финансирования баскетбольных соревнований со стороны государства, Департамент организации и проведений соревнований ФБУ принял решение приостановить проведение всех чемпионатов с 23 декабря 2020 по 10 января 2021 года.

Отмечается, что все четвертьфинальные встречи между профессиональными баскетбольными клубами Украины будут проведены в формате "Финала восьми". Расписание поединков будет обнародовано через некоторое время.

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Кроме того, престижный европейский чемпионат по баскетболу Евробаскет-2021 перенесли из-за коронавируса. Первенство пройдет в 2022 году.