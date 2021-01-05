У Польщі політиків "по блату" вакцинували від коронавірусу [ Редактировать ]
Вакцинуватися по блату! У Польщі гучний скандал зі щепленнями. Варшавський медичний університет сплатить щонайменше 70 тисяч доларів штрафу. Бо там поза чергою проти Ковіду вакцинували політиків і знаменитостей.
При чому за документами віп-пацієнти проходили як медперсонал. Причетні до цієї ситуації пояснили свої дії тим, що зайві дози вакцини просто б пропали.
Щеплення проти коронавірусу у Польщі розпочалося 27 грудня з медиків. Від 15 січня почнуть записувати всіх охочих. Вакцинація для поляків безкоштовна та добровільна.
Адам Недзельський, міністр охорони здоров'я Польщі:
Учителі є одними з перших, кому робитимуть щеплення, одразу після медиків. Ми обговорюємо питання, кого ще зарахувати до цієї групи. Найімовірніше, запропонуємо вакцинуватися людям до 1975 року народження.
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