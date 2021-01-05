Вакцинуватися по блату! У Польщі гучний скандал зі щепленнями. Варшавський медичний університет сплатить щонайменше 70 тисяч доларів штрафу. Бо там поза чергою проти Ковіду вакцинували політиків і знаменитостей.

При чому за документами віп-пацієнти проходили як медперсонал. Причетні до цієї ситуації пояснили свої дії тим, що зайві дози вакцини просто б пропали.

Щеплення проти коронавірусу у Польщі розпочалося 27 грудня з медиків. Від 15 січня почнуть записувати всіх охочих. Вакцинація для поляків безкоштовна та добровільна.

Адам Недзельський, міністр охорони здоров'я Польщі: