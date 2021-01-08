COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
На сьогодні маємо майже однакову кількість інфікованих і тих, хто одужав. Одних і других - більше як 5 тисяч за добу. При цьому летальних випадків - 83.
Попереду сумної добової статистики незмінно Київ, далі Миколаївська, Донецька та Дніпропетровська області.
Загалом, від початку пандемії на COVID-19 захворіли понад мільйон людей.
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