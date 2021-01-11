На Донбасі бойовики застосовують дрони-бомбардувальники

Наш наступний матеріал про тих, хто ціною власного життя і здоров'я зміцнює обороноздатність країни. У бійців на передовій - зараз важкий час. Бо ворог не припинає обстрілів