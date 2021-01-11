Біля Пісків загинув український військовий [ Редактировать ]
Внаслідок ворожих обстрілів поблизу Пісків загинув український військовий. Про факти порушення Росією режиму тиші вже повідомили представників ОБСЄ. Минулої доби зафіксували два обстріли.
У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська вели вогонь у бік українських позицій із протитанкового гранатомета. А поблизу Водяного з великокаліберного кулемета.
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