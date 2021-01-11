Що ще відомо про сироватку, яку колотимуть українцям?

Менш ефективна, ніж американська чи європейська, але важких випадків захищає. Китайська вакцина від "Сіновак", яку закупила Україна, допомагає на 78 відсотків. Для порівняння - "Пфайзер" - на 95 процентів.

Що ще відомо про сироватку, яку колотимуть українцям? І чи буде альтернатива китайському препарату? Про все розповість наша Ксенія Барвіненко.

Володимир Зеленський, президент України:

Вакцина для українців повинна бути якісною і перевіреною.

Так президент Володимир Зеленський відреагував на закупівлю Україною майже двох мільйонів доз китайської вакцини.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

В нас в контракті передбачено що вакцина повинна мати ефективність не менше 70%.

Ефективність китайської вакцини справді відповідає домовленостям. Показник - 78%. До того ж, кажуть науковці, стовідсотково дієва при тяжких випадках.

Жень Жонь Вей, гендиректор Центру медицини та технологій при Національній комісії Китаю з охорони здоров'я:

Не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом серед учасників програми кліничних випробувань нашої вакцини.

Шао Їі Мін, вірусолог та дослідник Китайського центру з контролю та протидії хворобам:

Наразі дані про ступінь захисту базуються на рівні антитіл, які є дієві упродовж двох місяців після щеплення. Ми ще не маємо даних, що підтверджують, чи може ця вакцина забезпечити довгостроковий захист. Але, зважаючи на попередній досвід, вакцина ефективна після її введення протягом 3 - 6 місяців.

У Бразилії, де перевіряли сироватку, вже планують масову вакцинацію.

Жоао Дорія, губернатор Сан-Паулу:

Випробування китайської вакцини довели ефективність від 78 до 100 відсотків. Відтак ми плануємо розпочати вакцинацію у штаті Сан-Паулу 25 січня, а відтак і в усій країні. Це одна з найбезпечніших вакцин у світі. У Китаї препаратом уже вакциновано понад 700 тисяч людей.

А самі виробники готуються до масового виробництва.

Лю Пей Чен, директор департаменту із зв'язків з громадськістю компанії Sinovac:

Ми завершили будівництво заводу з виробництва вакцини у спеціальній біологічній зоні поблизу Пекіна. Там можуть виробляти до 300 мільйонів доз вакцини щорічно.

Ще одну вакцину, вісім мільйонів доз, наша держава може отримати безкоштовно, за програмою Ковакс.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:

За даним механізмом кожна країна яка є членом, якій надано право звернутися за цією допомогою, отримає близько 20% вакцини для покриття щепленнями 20% населення. Для України це 8 млн доз, це вакцина яка гарантовано надійде в Україну різними об'ємами і вона може бути безкоштовною або за спецціною.

Хто буде виробником такої "безкоштовної" вакцини поки що невідомо. Адже її завезуть в Україну не раніше весни. Варіантів тут кілька найімовірніше, це буде британський препарат від "Астразенека". Плюси вакцина дешева, невибаглива до температури - перевозити і зберігати препарат можна у звичайному холодильнику. Мінус - нижча ефективність.

Ендрю Поллард, керівник групи з розробки вакцини при Оксфордському університеті:

70 відсотків - це загальна ефективність, яку показали клінічні випробування. Але слід зазначити, що ми вивчали дані при різних режимах дозування. Один дав ефективність 90 відсотків, інший - 62.

Найбільш ефективна сироватка від "Пфайзер" та "Модерни" - близько 95%. Але тут проблема з транспортуванням і зберіганням - препарати необхідно тримати при температурі мінус 70 градусів. Та головним залишається питання, коли Україна розпочне вакцинацію.

Адже китайська сироватка поки що не зареєстрована, а відтак терміни поставок невідомі, та й обсяги замалі. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть - ведуть переговори і з іншими виробниками, утім, поки що це лише слова.