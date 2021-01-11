Китай дозволив медикам ВООЗ вивчати походження COVID-19 [ Редактировать ]
У Китаї нарешті почнуть вивчати, звідки взявся COVID. Влада Піднебесної таки пускає міжнародну групу вчених. Команда медиків Всесвітньої організації охорони здоров'я прибуде до країни 14 січня.
Експерти планували приїхати ще на початку місяця. Однак офіційний Пекін тоді розвернув їх на кордоні. Дослідники співпрацюватимуть із китайськими колегами.
Серед завдань - установити, чи існував коронавірус до того, як про нього стало відомо. Також у ВООЗ хочуть дізнатися, чи справді вірус поширився світом - з ринку в Ухані.
по теме
Китай не пускає в країну експертів ВООЗ, які розслідують причини виникнення COVID-19. Чому Ухань для них заборонене місто?
Рішення про розробку вакцини ухвалили за сніданком, а успіх клінічних випробувань відсвяткували філіжанкою турецької кави. Увійшли до списку найбагатших людей світу, а на роботу їздять велосипедами
Випереджає весь світ за темпами вакцинації, як і раніше, Ізраїль. Утім, це не вплинуло на рішення влади - карантинні заходи посилюються і стають жорсткими як ніколи
Найбільше нових хворих у Запорізькій, Київській, Одеській, Миколаївській областях та у столиці. Найменше - на Кіровоградщині. Проте така динаміка не означає передчасне закінчення локдауну
У Франції продовжили заборону на роботу ресторанів та культурних закладів, а також подекуди посилили умови комендантської години