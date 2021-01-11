Експерти планували приїхати ще на початку місяця

У Китаї нарешті почнуть вивчати, звідки взявся COVID. Влада Піднебесної таки пускає міжнародну групу вчених. Команда медиків Всесвітньої організації охорони здоров'я прибуде до країни 14 січня.

Експерти планували приїхати ще на початку місяця. Однак офіційний Пекін тоді розвернув їх на кордоні. Дослідники співпрацюватимуть із китайськими колегами.

Серед завдань - установити, чи існував коронавірус до того, як про нього стало відомо. Також у ВООЗ хочуть дізнатися, чи справді вірус поширився світом - з ринку в Ухані.