Зухвалий напад на комунальників у Запоріжжі. Поки бригада усувала аварію в будинку - троє невідомих побили водія службового авто.

Той, начебто, не там припаркувався. А коли на допомогу прийшли колеги - зловмисники відкрили по бригаді вогонь із травматичної зброї. Зробили майже двадцять пострілів і втекли.

Згодом правоохоронці затримали нападників у сусідньому дворі - ті при собі мали цілий арсенал. Комунальники від допомоги медиків відмовилися. Поранення були не "проникаючі".

Сергій Сіроус, в.о директора КП "Запоріжремсервіс":

З трьох чоловіків, це двоє слюсарів і водій, дві кулі влучили в водія, і три кулі влучили в слюсаря. Третя куля, яка летіла у водія, не потрапила в нього, бо він встиг закритися дошкою.

Вікторія Тлустова, заступник начальника відділу комунікації ГУНП в Запорізькій області: