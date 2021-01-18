У Запоріжжі напали на бригаду комунальників [ Редактировать ]
Зухвалий напад на комунальників у Запоріжжі. Поки бригада усувала аварію в будинку - троє невідомих побили водія службового авто.
Той, начебто, не там припаркувався. А коли на допомогу прийшли колеги - зловмисники відкрили по бригаді вогонь із травматичної зброї. Зробили майже двадцять пострілів і втекли.
Згодом правоохоронці затримали нападників у сусідньому дворі - ті при собі мали цілий арсенал. Комунальники від допомоги медиків відмовилися. Поранення були не "проникаючі".
Сергій Сіроус, в.о директора КП "Запоріжремсервіс":
З трьох чоловіків, це двоє слюсарів і водій, дві кулі влучили в водія, і три кулі влучили в слюсаря. Третя куля, яка летіла у водія, не потрапила в нього, бо він встиг закритися дошкою.
Вікторія Тлустова, заступник начальника відділу комунікації ГУНП в Запорізькій області:
В ході огляду місця події, правоохоронці виявили гільзи та патрони. А на задньому сидіння автомобіля "Деу Ланос", який належить порушникові, телескопічну дубинку, пістолет чорного кольору, глушник та коробку з різнокаліберними патронами. У під'їзді будинку за місцем проживання фігуранта, працівники поліції виявили пістолет та магазин з 5 набоями.
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