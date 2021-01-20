В Україні зростуть зарплати бюджетників [ Редактировать ]
Зарплати бюджетників цьогоріч зростуть. З першого січня на 20 процентів, ще на 8,3 відсотка - з першого грудня. Збільшення окладів пов'язане із підвищенням мінімальної зарплати в Україні.
Рішення планують ухвалити на засіданні Кабміну. Урядовці зберуться сьогодні по обіді.
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