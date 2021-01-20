Зарплати бюджетників цьогоріч зростуть. З першого січня на 20 процентів, ще на 8,3 відсотка - з першого грудня. Збільшення окладів пов'язане із підвищенням мінімальної зарплати в Україні.

Рішення планують ухвалити на засіданні Кабміну. Урядовці зберуться сьогодні по обіді.