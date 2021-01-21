Змінити все. Джо Байден підписав перші укази, сьогодні від президента очікують ще серії розпоряджень. І з них стає зрозуміло - новий глава держави докорінно змінює все, що запровадив його попередник. Які рішення вже ухвалено? І яких кроків чекати у перші дні при владі?

Для нього це принципове! Скасувати не просто укази попередника, а політичний курс, який проводив Трамп. Мовляв, Америка стає іншою і на неї знову можна розраховувати. Тому першими ж указами Байден повертає США до Всесвітньої організації охорони здоров'я (з якої штати вийшли за Трампа); до обов'язків із Паризької кліматичної угоди (45-й президент вважав глобальне потепління вигадкою)... Байден також скасував "міграційний бан" свого попередника - заборону на в'їзд для громадян низки мусульманських країн.

Передбачувано Байден запровадив обов'язкове носіння масок на сто найближчих днів, зробив їх обов'язковими у всіх держустановах, зупинив будівництво стіни на кордоні із Мексикою... Але найважливіше - принципове рішення, яке задовго до приходу у Білий дім анонсувала його команда, - міграційна амністія.

США призупиняють (знову ж таки на 100 днів) депортацію мігрантів. А головна ініціатива Байдена - легалізувати всіх "нелегалів", які перебували в США станом на 1 січня цього року. Всім їм дозволять подати папери для отримання спеціального статусу - з яким (якщо ти не скоїш злочини і платитимеш податки) через 5 років отримаєш грінкарту. А після цього через три роки (а не через 5, як зараз) можна буде отримати громадянство. На відміну від інших указів, міграційна амністія має бути затверджена Конгресом, потрібен закон, але у демократів в Капітолії тепер більшість, справа лише часу.

Байден також не просто повертає міграційну лотерею (Трамп хотів її скасувати вже з наступного року), але і збільшує кількість грінкарт, які розігруватимуть, до 80 тисяч на рік. Тобто він фактично відкриває двері для величезної кількості мігрантів, приїжджих та біженців. І це хтось щиро вітатиме, а ті, хто і досі за Трампа - сприймуть вкрай негативно.

Сьогодні на черзі "коронавірусний пакет" указів. Одразу десять. Для Байдена посилення карантину і прискорення вакцинації - особистий пріоритет. То ж він збільшить соціальне дистанціювання (що Трамп робив до нього вкрай неохоче), прискорить щеплення американців. Про те, щоб зробити його обов'язковим мова поки не йде (сироватки для самих американців недостатньо), але можна не сумніватися - щойно необхідна кількість вакцини з'явиться у продажу, адміністрація Байдена ставитиме питання про, наприклад, необхідність щеплення для іноземців, які в'їжджають до країни.

Також новий президент затвердив три десятки виконуючих обов'язки міністрів - замість людей Трампа. І дистанційно (а таке уперше в історії) - тобто онлайн - прийняв присягу одразу кількох сотень співробітників своєї адміністрації. Маючи повний контроль за конгресом, кадрові призначення для нової владної команди не проблема.

Ну а що стосується України, дипломати кажуть про телефонний дзвінок з Києва (коротку розмову зі словами привітання протокольна служба вже внесла в графік нового президента); і прогнозують ймовірність візиту Байдена до Києва, чи то скоріше Зеленського до Вашингтона. Але новин щодо цього варто чекати не раніше кінця весни, коли нормалізується коронавірусна ситуація і спілкування політиків хоча б частково перестане бути віртуальним.