В Украине свободны 70% COVID-коек - Минздрав [ Редактировать ]
В Украине на 23 января, свободны более 70% мест для пациентов с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В Украине заняты 28,7% кроватей для COVID-больных. Самыми загруженными являются больницы Ивано-Франковской области – они заполнены на 40%. В Киеве заняты 30,4% мест.
Стоит отметить, что при этом средняя заболеваемость коронавирусом в Украине превышает норму в чуть более чем пять раз – 204,5 на 100 тысяч населения при норме 40.
По данным Минздрава самая лучшая ситуация в Кировоградской области - 83, Закарпатской области - 121,7 и Херсонской области - 130,5.
Важно, что самая плохая ситуация с коронавирусом наблюдается в Запорожской области - 360,3, Николаевской области - 335,4 и Киеве - 305,7.
Как ранее сообщалось, Денис Шмыгаль заявил, что в Украине стабилизировалась ситуация с COVID-19, в первую очередь снизилось количество занятых койко-мест до 30%.
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