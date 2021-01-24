COVID-19 в Україні: зафіксували 82 летальних випадки [ Редактировать ]
Епідеміологи звітують про стабілізацію ситуації із COVID-19-захворюваністю. Мовляв, кількість заповнених ліжко-місць у лікарнях - знизилася до менше ніж 30%. Щоденна статистика нових хворих також поповзла донизу.
На сьогодні маємо менше ніж чотири тисячі інфікованих. Одужали при цьому понад 5 тисяч людей.
Летальних випадків - 83. Найбільше захворіло людей на Львівщині, Івано-Франківщині, Дніпропетровщині, а також у Києві та області. Загалом за добу ПЛР-тести зробили 23 тисячі українців. А з початку пандемії коронавірус підтвердили у понад мільйона українців.
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